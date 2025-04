Rassegna Brianza Classica – “Nel segno di Scarlatti”

Domenica 27 aprile torna l’appuntamento con “Nel segno di Scarlatti” la prima rassegna della XXII edizione di Brianza Classica, il circuito cameristico interprovinciale dell’Associazione Early Music Italia diretta dal Maestro Giorgio Matteoli, che si svolge nelle Province di Monza e Brianza e Lecco.

Alle ore 17.00 dall’Aula Magna “Rino Mauri” di Civate, il Duo Pianistico formato da Maria Sbeglia e Umberto Zamuner darà vita all’affascinante concerto per pianoforte a quattro mani “Una sera a teatro tra opera e balletto”.

Il programma, che trasporterà il pubblico nel cuore del teatro, include trascrizioni delle celebri ouverture di alcune opere di Rossini e del famoso balletto “Lo Schiaccianoci” di Tchaikovsky, interpretate con eleganza e virtuosismo. Un viaggio musicale che unisce la magia dell’opera e la grazia del balletto, regalando un’esperienza unica agli appassionati di musica classica.

I due pianisti napoletani, dal 1991 hanno formato un duo che è spesso ospite di rinomati festival e importanti stagioni concertistiche sia a quattro mani che a due pianoforti, e ha al suo attivo concerti in Italia e all’estero per le più importanti stagioni concertistiche con un vasto repertorio che spazia da Bach, Mozart ai romantici sino ad autori del Novecento.

Ad aprire la serata, il “Preludio Giovanile” con i giovani Carlo Mandelli al violino ed Eva Gazzi & Nicolas Castaldi al pianoforte.

Per prenotazioni chiamare o scrivere al numero 335.5461501 a partire dal lunedì prima del concerto dalle 8 alle 20. Le chiamate o i messaggi ricevuti fuori orario e prima di quella data non saranno presi in considerazione.