rassegna cinematografica estiva : “Follemente”
A Lomagna si svolgerà una rassegna cinematografica estiva che animerà il mese di luglio con tre appuntamenti a ingresso gratuito.
Le proiezioni si svolgeranno alle 21.30 presso il Parco Giochi Kenbe Fèm (Via Silvio Pellico, 8) e, in caso di maltempo, presso l’Auditorium comunale (Via Roma, 2).
Programma:
- Mercoledì 1 luglio 2026 – Il guardiano della luna
- Mercoledì 8 luglio 2026 – Follemente
- Mercoledì 22 luglio 2026 – L’ultima volta che siamo stati bambini
L’iniziativa rappresenta un’occasione di incontro e condivisione aperta a tutta la comunità, offrendo momenti di svago e cultura all’aperto durante la stagione estiva.
Prossimi eventi
28 Nov 2025 - 17 Gen 2027
Mostra fotografica “L’altra faccia della luna. Gli anni Settanta e l’utopia dei Festival Rock”
Palazzo delle Paure di Lecco
21 Mar 2026 - 27 Set 2026
Mostra: “HOKUSAI. Il segreto dell’Onda che attraversa l’Europa”
Palazzo delle Paure di Lecco
12 Apr 2026 - 04 Ott 2026
Mostra: “C’era la neve – Abitare il cambiamento”
Ca’ Martì - il Museo e la Valle dei Muratori - Carenno
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Lecco
Lecco
29 Giugno 2026
33°C
cielo coperto
Previsioni orarie
16:00
27°/33°°C 1 mm 100% 11 mph 54% 1019 mb 0 mm/h
19:00
28°/31°°C 1 mm 100% 5 mph 61% 1019 mb 0 mm/h
22:00
28°/29°°C 0 mm 0% 6 mph 77% 1022 mb 0 mm/h
01:00
26°/26°°C 0 mm 0% 5 mph 83% 1020 mb 0 mm/h
04:00
24°/24°°C 0 mm 0% 4 mph 73% 1019 mb 0 mm/h
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