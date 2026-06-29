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rassegna cinematografica estiva : “Follemente”

Lomagna si svolgerà una rassegna cinematografica estiva che animerà il mese di luglio con tre appuntamenti a ingresso gratuito.
Le proiezioni si svolgeranno alle 21.30 presso il Parco Giochi Kenbe Fèm (Via Silvio Pellico, 8) e, in caso di maltempo, presso l’Auditorium comunale (Via Roma, 2).
Programma:
  • Mercoledì 1 luglio 2026 – Il guardiano della luna
  • Mercoledì 8 luglio 2026 – Follemente
  • Mercoledì 22 luglio 2026 – L’ultima volta che siamo stati bambini
L’iniziativa rappresenta un’occasione di incontro e condivisione aperta a tutta la comunità, offrendo momenti di svago e cultura all’aperto durante la stagione estiva.
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