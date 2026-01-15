Al CineTeatro di Mandello prenderà il via Giovedì 22 Gennaio la Rassegna cinematografica “Inverno 2026”, un appuntamento ormai consolidato per gli appassionati di cinema, che accompagnerà il pubblico per dodici settimane consecutive con un cartellone ricco e variegato. La rassegna propone una selezione di titoli capaci di spaziare tra cinema d’autore, grandi produzioni, drammi intensi e storie dal forte impatto emotivo, confermando la volontà di offrire un percorso culturale continuo e di qualità.

Si comincia il 22 gennaio con Il maestro, primo titolo di una programmazione che proseguirà il 29 gennaio con La vita va così e il 5 febbraio con Anna.

Il mese di febbraio continuerà il 12 con Una battaglia dopo l’altra, il 19 con Per Te e il 26 con Vita privata, delineando un percorso narrativo che intreccia vicende personali, riflessioni sociali e grandi interpretazioni.

A marzo la rassegna entrerà nel vivo con Eternity (5 marzo), seguito da Norimberga il 12 marzo, film di forte impatto storico e morale. Il 19 marzo sarà la volta di Buen Camino, mentre il 26 marzo verrà proposto Le cose non dette.

Il ciclo si avvierà alla conclusione con due titoli di grande richiamo: Cime Tempestose il 2 aprile e Un Bel Giorno il 9 aprile, che chiuderà ufficialmente la rassegna.

La Rassegna cinematografica Inverno 2026 si conferma così come un’occasione preziosa per vivere il cinema non solo come intrattenimento, ma come esperienza di confronto, riflessione e condivisione. Per informazioni dettagliate su orari, modalità di accesso e abbonamenti è possibile rivolgersi ai consueti canali informativi della sala.