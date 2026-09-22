Rassegna coneforum “I colori del cinema”

Dopo una breve vacanza, l’attività del cinema Cardinal Ferrari di Galbiate è pronta a ripartire. Venerdì 25 settembre 2026 inizierà il cineforum “I colori del cinema”, la rassegna di qualità con ben 32 film che i nostri affezionati spettatori hanno ormai imparato a conoscere e soprattutto ad apprezzare.

Ovviamente non cambia la formula collaudata della rassegna (appuntamento alle ore 21 al venerdì, lunedì e giovedì, giorno questo con proiezione anche pomeridiana alle ore 15). E non cambia l’ospite più atteso e ormai amico della nostra sala (in questa prima parte presente al venerdì sera), ovvero il giornalista e critico cinematografico Gabriele Lingiardi, appena tornato dalla Mostra del cinema di Venezia, pronto di volta in volta ad accompagnare il pubblico presentando e commentando i film.

Sei film, il primo dei quali il 25 e 28 settembre e 1 ottobre è REBUILDING, con protagonista Josh O’Connor, ultimo erede di una famiglia di cowboy del Colorado che perde il suo ranch e si ritrova a vivere in una roulotte, ma che impara a ricostruire la propria vita. Secondo appuntamento, da Berlino 2026 dove ha vinto l’Orso d’oro, YELLOW LETTERS, in sala il 2, 5 e 8 ottobre: un film che racconta molto della Turchia contemporanea e del controllo da parte del potere statale che colpisce una coppia di artisti politicamente impegnati.

È la volta di NO GOOD MAN, il 9, 12 e 15 ottobre: qui siamo a Kabul dove incombe la drammatica minaccia del regime talebano, protagonista una operatrice televisiva che si scontra con una drammatica realtà, anche sentimentale. Ma torniamo in Italia. Ovviamente non poteva mancare nel nostro cineforum qualcosa di interessante dal recente festival del Lido. E (quasi) direttamente da Venezia, il 16, 19 e 22 ottobre, ecco SERPENTI: film acclamato dalla critica, questo di Roberto De Paolis, che racconta di un uomo che ha ucciso la moglie e decide di costituirsi, ma si ritrova in un paradosso kafkiano perché tra poliziotti distratti, cavilli burocratici e indifferenza nessuno lo prende sul serio.

Altro film meritevole è CALLE MALAGA, il 23, 26 e 29 ottobre, la storia di una donna spagnola che vive da sola a Tangeri che fa di tutto per non vendere la propria casa, come vuole la figlia arrivata da Madrid: lungo il percorso però questa donna riesce a ritrovare l’amore e il desiderio.

E come sesto appuntamento di questa prima parte ecco il 30 ottobre, il 2 e 5 novembre, un’altra chicca dal Lido, I FIGLI DELLA SCIMMIA, Premio Orizzonti Venezia 2026 (miglior attore Riccardo Scamarcio), pellicola di Tommaso Landucci che racconta le difficoltà genitoriali legate al mondo della disabilità raccontate con delicatezza e profondità. Davvero imperdibile.

Ricordiamo alcune info: abbonamento a 32 film 96 euro, entrata singola 6 euro, 5 euro al giovedì ore 15. Abbonamenti e biglietti acquistabili on-line con possibilità per gli abbonati di prenotare il posto sul nostro sito aggiornatissimo www.cferrari.it.