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rassegna corale “Incanto di voci”: Coro Calicantus di Pergine Valsugana

Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della grande musica corale. Domenica 7 Giugno alle 16.00, la Chiesa Santa Maria Assunta di Dolzago ospiterà il primo appuntamento della settima edizione della rassegna corale Incanto di voci.

L’evento è organizzato dal Gruppo Vocale Incanto con il patrocinio del Comune di Dolzago e la collaborazione della Comunità Pastorale S. Giovanni Paolo II. L’ingresso alla manifestazione è completamente libero e gratuito. Il fiore all’occhiello di questa edizione sarà il coro ospite: il Coro Calicantus di Pergine Valsugana.

La formazione trentina si distingue nel panorama nazionale per un approccio dinamico, innovativo e fortemente inclusivo, accogliendo coristi di ogni età ed esperienza attorno a un unico grande obiettivo: l’espressione artistica di alta qualità. Sotto la guida attenta del Maestro Eduardo Bochicchio – musicista di solida formazione diplomatasi in canto, pianoforte e direzione – il Calicantus proporrà a Dolzago un programma estremamente vario e stimolante.

Il loro repertorio d’eccellenza spazia infatti attraverso diversi generi: musica sacra e contemporanea; canti tradizionali di culture differenti; una suggestiva ed energica sezione dedicata ai brani latinoamericani. Un’occasione unica per il pubblico locale di ascoltare una realtà associativa solida e appassionata, capace di trasmettere la gioia del “crescere insieme” attraverso il canto.

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