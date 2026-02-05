Rassegna “Di Martedì”: “E vivo della poesia come le vene vivono del sangue. Un’introduzione alla poesia di Antonia Pozzi”
Prosegue la rassegna culturale Di Martedì, il ciclo di incontri che dall’autunno alla primavera anima Bellano con appuntamenti mensili dedicati alla cultura, alla storia e alla creatività. Martedì 10 Febbraio, alle 21.00, presso la Sala Civica di via Marinai d’Italia, è in programma una serata dedicata alla poesia con l’incontro E vivo della poesia come le vene vivono del sangue. Un’introduzione alla poesia di Antonia Pozzi, a cura del prof. Marco Sampietro.
L’incontro rende omaggio ad Antonia Pozzi (Milano, 1912–1938), poetessa, fotografa e alpinista, tra le voci più intense e originali del Primo Novecento italiano. A pochi giorni dal 13 febbraio, data della sua nascita, la serata propone una ricostruzione del suo percorso esistenziale e poetico attraverso le sue “Parole”: non solo le poesie, ma anche le pagine del diario, l’epistolario e le fotografie, oggi ampiamente riconosciute per il loro valore artistico.