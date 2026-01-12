Rassegna “DiMartedì” 2025/26 – “Cartesio. Dubbio metodico e morale provvisoria”
Prosegue la rassegna DiMartedì 2025/26 a Bellano, questa volta con un incontro dedicsto alla filosofia. Martedì 13 gennaio alle 21:00, presso la Sala Civica, la Professoressa Marialuisa Montagna terrà un incontro a ingresso libero dal titolo Cartesio. Dubbio metodico e morale provvisoria.
Marialuisa Montagna, docente e dirigente scolastica, è stata preside del Liceo Classico “Manzoni” di Lecco.
Prossimi eventi
21 Set 2025 - 28 Giu 2026
Mostra “Souvenir Turisti in Brianza e dalla Brianza in altri luoghi”
Museo Etnografico dell’Alta Brianza (Località Camporeso - Galbiate)
28 Nov 2025 - 17 Gen 2027
Mostra fotografica “L’altra faccia della luna. Gli anni Settanta e l’utopia dei Festival Rock”
Palazzo delle Paure di Lecco
29 Nov 2025 - 12 Apr 2026
Mostra “Elegia per un ghiacciaio” di Marco Cordero
Museo Giancarlo Vitali e San Nicolao Arte Contemporanea - Bellano
Nessun evento trovato!
..
..
..
..
..
Meteo
..
..
..
..
..
..