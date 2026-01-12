RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
Rassegna “DiMartedì” 2025/26 – “Cartesio. Dubbio metodico e morale provvisoria”

Prosegue la rassegna DiMartedì 2025/26 a Bellano, questa volta con un incontro dedicsto alla filosofia. Martedì 13 gennaio alle 21:00, presso la Sala Civica, la Professoressa Marialuisa Montagna terrà un incontro a ingresso libero dal titolo Cartesio. Dubbio metodico e morale provvisoria.

Marialuisa Montagna, docente e dirigente scolastica, è stata preside del Liceo Classico “Manzoni” di Lecco.

 

