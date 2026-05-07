Rassegna “DiMArtedì”: incontro “Respiri in un respiro” con Paola Colombo

Prosegue la rassegna culturale Di Martedì, il ciclo di incontri che dall’autunno alla primavera anima il borgo di Bellano con appuntamenti mensili dedicati alla cultura, alla storia e alla creatività.

Martedì 19 maggio alle 21.00, presso la Sala Civica di via Marinai d’Italia, è in programma una serata dedicata al territorio con l’incontro Respiri in un respiro a cura di Paola Colombo. Un evento dedicato alla scoperta e valorizzazione del flauto traverso, con la partecipazione degli allievi del Percorso a Indirizzo Musicale dell’Istituto Comprensivo Mons. Luigi Vitali di Bellano.

L’incontro si articolerà in due momenti principali. Nella prima parte, il pubblico sarà guidato in un percorso descrittivo e storico alla scoperta del flauto traverso: dalla presentazione dello strumento alle sue origini, dai cenni sulla sua evoluzione nei diversi periodi storici a un breve excursus su compositori e celebri flautisti. Non mancheranno riferimenti alla didattica dello strumento e al suo ruolo nella formazione musicale.

Seguirà una seconda parte dedicata all’esecuzione dal vivo, durante la quale gli studenti si esibiranno con i propri strumenti, offrendo al pubblico l’ascolto di alcuni brani preparati nel loro percorso di studio.

Paola Colombo è docente di flauto traverso presso l’Istituto Comprensivo Mons. Luigi Vitali di Bellano.