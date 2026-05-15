Rassegna Giovani Musicisti: Serata Multistrumentale

Il Corpo Musicale “Santa Cecilia” e il Comune di Valmadrera presentano l’edizione 2026 della Rassegna Giovani Musicisti con la direzione artistica della prof.ssa Giovanna Erroi, un appuntamento ormai consolidato che valorizza i giovani talenti del territorio e promuove la musica come strumento di crescita personale e sociale.

La serata di Sabato 23 Maggio proporrà un programma vario e coinvolgente, con pianisti solisti e a quattro mani, tra cui: Alice e Tommaso Cappoli, Ester Binda, Sara Paleari, Serena Gerosa, Dante Dell’Oro, Eduardo Dell’Oro, Santiago Alen Gaetani, Greta Bonanomi, Lorenzo Anghileri, Giulio Zanchetta, Elisa De Angelis, Emma Zanchetta, Zein Alsous, Emma Negri.

Saranno inoltre protagonisti altri strumenti:

Flauto traverso: Maya Esposito, Sofia Mauri, Tiago Butti

Chitarra: Federica Zuccotti

Clarinetto: Teresa Fumagalli

Corno: Ester Fumagalli

Tromba: Nicolò Colombo

Canto lirico: Letizia Barzaghi

Non mancheranno ensemble e formazioni miste, tra cui: trio clarinetto–euphonium–pianoforte (Lucia Valtolina, Isabella Esposto, Greta Bonanomi), duetti flauto e pianoforte, tromba e pianoforte, canto lirico e pianoforte.