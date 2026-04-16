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Rassegna Insieme con la musica: “Bellini vs Chopin”

Sabato 18 Aprile alle 21.00, presso la sala Consiliare di Abbadia Lariana,
si terrà l’ultimo concerto dell’edizione 2026 della rassegna Insieme con la musica promossa dall’Associazione di musica e cultura Mikrokosmos APS
in collaborazione con le Amministrazioni Comunali di Abbadia, Galbiate, Malgrate, Oggiono e Valmadrera e con il patrocinio di Fondazione Cariplo.
L’appuntamento finale vedrà la partecipazione di Dominika Zamara, soprano, e Donato Giupponi al pianoforte, con il concerto Bellini vs Chopin. Precede il concerto Anteprima studenti con Maja Langella al pianoforte. L’ingresso è a offerta libera. Maggiori informazioni a questo link.
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