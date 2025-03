Continua la programmazione della rassegna “Insieme con la musica“, organizzata dall’associazione di musica e cultura Mikrokosmos di Lecco.

Il prossimo appuntamento è per Sabato 15 Marzo alle 16.00 presso l’Auditorium Golfari a Galbiate, dove si terrà un concerto pianistico a quattro mani dal titolo “Il salotto dell’Ottocento: classicismo ed echi romantici“. E’ prevista anche un’anteprima per studenti, i quali potranno assistere alla performance di Sara e Marta Rigamonti che eseguiranno, alla chitarra e al pianoforte, “Fantasia per chitarra e pianoforte op.145” di Castelnuovo Tedesco.