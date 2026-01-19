Rassegna “La stagione delle emozioni”: “Amadeus”

Dopo la grande settimana inaugurale che ha riaperto le porte del Teatro della Società di Lecco, a seguito di 8 anni di lavori, al via il cartellone del 2026 La stagione delle emozioni con 14 appuntamenti tra prosa, danza e sinfonica. Sul palco sabato 24 e domenica 25 gennaio alle 21.00 Amadeus, il celebre spettacolo di Peter Shaffer qui diretto da Ferdinando Bruni e Francesco Frongia, il racconto del rapporto tormentato tra Antonio Salieri (Ferdinando Bruni) e Wolfgang Amadeus Mozart (Daniele Fedeli), un dramma potente sull’invidia e sul genio.

L’Amadeus di Bruni/Frongia, prodotto dal Teatro dell’Elfo, esalta il testo originario di Sheffer, debuttato a Londra nel 1979 e diventatocelebre grazie al film di Miloš Forman vincitore di otto premi Oscar, imprimendogli l’andamento di un capriccio allucinato e sontuoso che assume i contorni perturbanti di un incubo.

Nella Vienna del 1823 Antonio Salieri, oramai dimenticato, ripercorre la vicenda del suo tragico rapporto con Mozart, morto trent’anni prima, avvelenato secondo la leggenda dallo stesso musicista italiano nel vano tentativo di assicurarsi la memoria eterna che la sua musica non sembra più poter conquistare da quando Dio ha scelto di glorificare l’irriverente e geniale Mozart. Il primo segnale di una follia che lo porterà a vedere nel genio dell’altro un tradimento del Creatore nei propri confronti.

Come un deus ex machina Salieri, seduto in un salone che il suo delirio trasforma in un labirinto, evoca dal passato i personaggi della sua storia che emergono come marionette, vestite con abiti di un ‘700 immaginario creato da Antonio Marras mentre sullo sfondo campeggiano le proiezioni fantasmagoriche di una lanterna magica.

Tra confessione e allucinazione, Amadeus diventa così un viaggio vertiginoso nei recessi dell’animo umano dove i due musicisti si sfidano un affascinante duello tra arte e destino.v