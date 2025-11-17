Rassegna “Libertà vo cercando”: concerto “Dora Musumeci – Una jazzgirl siciliana”

In prossimità di due date importanti, la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre) e la Giornata mondiale dei diritti umani (10 dicembre), l’Associazione Immaginarti e il coro femminile CorolLario organizzano, con il titolo Libertà vo cercando, una serie di eventi che si propongono di offrire occasioni di riflessione sui temi, drammaticamente attuali, della violenza di genere e delle violazioni dei diritti dell’Uomo.

Sabato 29 Novembre sarà la volta del concerto Dora Musumeci – Una jazzgirl siciliana dedicato alla prima donna jazzista italiana la cui vicenda è un esempio di violenza psicologia che lei, perché donna, ha subito da parte dei colleghi maschi; quando è diventata importante e ha iniziato a collaborare con i più grandi jazzisti del momento e, soprattutto, a organizzare festival, l’hanno isolata e boicottata “costringendola” ad abbandonare il suo grande amore: il jazz. Protagonisti del concerto saranno l’Abstract Trio 1923 (Daniela De Francesco voce, Raffaele Milani sassofoni, Caterina Baruffaldi pianoforte) e Roberto Zambonini voce narrante