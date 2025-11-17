Rassegna “Libertà vo cercando”: concerto “Rosa Balistreri – Dalla Sicilia con furore “

In prossimità di due date importanti, la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre) e la Giornata mondiale dei diritti umani (10 dicembre), l’Associazione Immaginarti e il coro femminile CorolLario organizzano, con il titolo Libertà vo cercando, una serie di eventi che si propongono di offrire occasioni di riflessione sui temi, drammaticamente attuali, della violenza di genere e delle violazioni dei diritti dell’Uomo.

Mercoledì 10 Dicembre il palco del Paradise ospiterà il concerto Rosa Balistreri – Dalla Sicilia con furore dedicato alle drammatiche vicende di una donna straordinaria che ha subito violenze psicologiche e fisiche e che ha cercato e trovato il suo riscatto affidando alla chitarra, alla voce e al dialetto siciliano tutta la sua rabbia e diventando, peraltro, non solo la prima donna cantastorie italiana ma una vera e propria esperta di canto e tradizioni popolari siciliane. A far rivivere Rosa Balistreri e le sue vicende, saranno Daniela De Francesco (voce), Stefano Rosato (chitarra) e Roberto Zambonini (voce narrante).