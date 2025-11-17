Rassegna “Libertà vo cercando”: mostra “Un seme per la pace”

In prossimità di due date importanti, la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre) e la Giornata mondiale dei diritti umani (10 dicembre), l’Associazione Immaginarti e il coro femminile CorolLario organizzano, con il titolo Libertà vo cercando, una serie di eventi che si propongono di offrire occasioni di riflessione sui temi, drammaticamente attuali, della violenza di genere e delle violazioni dei diritti dell’Uomo.

Libertà vo cercando prenderà il via Sabato 15 novembre alle 17.30 presso lo Spazio Cultura Coop Dervio con l’inaugurazione di una mostra intitolata Un seme per la pace, dedicata alle riproduzioni di murales dell’artista Shamsia Hassani che, presenti sui muri di molti paesi del mondo, denunciano l’oppressione delle donne afghane e a un calendario perpetuo “Mappamondo” ideato dall’artista lecchese Luisa Rota Sperti da sempre attenta a combattere, con la sua matita, soprusi e ingiustizie.

L’inaugurazione della mostra, che prevede anche un piccolo rinfresco, sarà già un’occasione per alcune riflessioni suggerite, oltre che dalle immagini esposte, anche dalle improvvisazioni musicali del sax di Raffaele Milani e della voce di Daniela De Francesco. La mostra Un seme per la pace resterà aperta nei fine settimana sino al 15 dicembre.

Dopo l’inaugurazione della mostra il progetto proseguirà con tre appuntamenti musicali, fissati per il 25 novembre, il 29 novembre e il 10 dicembre, che si terranno, tutti con inizio alle 21.00 e a ingresso libero, presso il Cine Teatro Paradise di Dervio.