Rassegna “Libertà vo cercando”: spettacolo “Il mio canto libero”

In prossimità di due date importanti, la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre) e la Giornata mondiale dei diritti umani (10 dicembre), l’Associazione Immaginarti e il coro femminile CorolLario organizzano, con il titolo Libertà vo cercando, una serie di eventi che si propongono di offrire occasioni di riflessione sui temi, drammaticamente attuali, della violenza di genere e delle violazioni dei diritti dell’Uomo.

Martedì 25 Novembre andrà in scena Il mio canto libero, spettacolo che vedrà protagonisti il coro femminile CorolLario diretto da Lina Morstabilini, il Centro Danza e movimento di Elena Woldetatios di Lecco e i musicisti Alessio Benedetti (tastiera), Francesco Albarelli (violino), Sebastiano Albarelli (batteria). Il tutto arricchito dalla testimonianza di tre donne impegnate sul fronte antiviolenza: Amalia Bonfanti, presidente del Centro Antiviolenza “L’altra metà del cielo” di Merate; Maria Quattrociocchi, cardiologo medico di Emergency Italia; Giulia Troncatti, tutor del polo penitenziario Università degli Studi di Milano.