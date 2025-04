Rassegna Merate Musica – Capusar Trio

La Rassegna Merate Musica tornerà in Villa Confalonieri domenica 27 aprile alle ore 11.00 con un appuntamento raffinato e interessantissimo, che vedrà protagonista il Trio Capusar, nato nell’ambito del Conservatorio della Svizzera Italiana e formato da tre eccellenti musicisti: Giuseppe Tucci al Violino, Marco Antonicelli al Corno e Federico Battista Melis al pianoforte.

Il trio Violino – Corno – Pianoforte è una formazione cameristica estremamente ricercata, alla quale diversi compositori hanno dedicato opere meravigliose. Certamente il Trio op. 40 di Johannes Brahms costituisce un autentico punto di riferimento, cui si sono ispirati molti compositori successivi, basti ricordare Hommage à Brahms del musicista ungherese György Ligeti. Il trentunenne Brahms nell’estate del 1864 concepì il Trio op. 40, che si ascolterà proprio domenica 27, nel corso di un’escursione: «Una mattina stavo camminando, e quando giunsi in quel punto il sole iniziò a brillare tra i rami degli alberi: subito ebbi l’idea del Trio con il suo primo tema». Dopo questa ispirazione iniziale, il Trio fu completato nella primavera seguente ed eseguito per la prima nel 1865 a Zurigo, con lo stesso autore al pianoforte.

In programma anche il bel Trio in re minore op. 28 di Joseph Holbrooke, concepito dall’autore per accompagnarsi al capolavoro brahmsiano, ideato intorno al 1904 e rivisto in due occasioni, fino alla stesura definitiva del 1912.

Il biglietto d’ingresso intero ha un costo di € 10; € 8 il ridotto (<25 – Soci di Merateneo); gratuita è la partecipazione dei minori di 13 anni.

I biglietti si possono acquistare o ritirare il giorno stesso del concerto presso l’atrio di Villa Confalonieri, a partire dalle ore 10.15 e fino alle ore 10.45.

È consigliata e gradita la prenotazione, che si può effettuare scrivendo un’e-mail all’indirizzo della rassegna: merate.musica@gmail.com