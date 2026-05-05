RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
12.6 C
Comune di Lecco
martedì, Maggio 5, 2026
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

RAssegna Merate Musica: concerto dell’Aster Ensemble

La Rassegna Merate Musica torna in Villa Confalonieri a Merate Domenica 10 Maggio alle 11.00, con il penultimo dei 5 concerti dedicati al grande repertorio cameristico e vocale. Il biglietto d’ingresso ha un costo di 10 euro. È gratuita è la partecipazione dei minori di 13 anni. La prenotazione si può effettuare scrivendo un’e-mail all’indirizzo della rassegna: merate.musica@gmail.com

Nella splendida Sala Zappa si esibirà l’Aster Ensemble, formato da quattro giovani, eccellenti e versatili musicisti: Valentina Di Blasio (soprano), Denise Fagiani (flauto e ottavino), Emanuele Rigamonti (violoncello) e Valentina Gabrieli (pianoforte).

Il programma è ricercato e interessantissimo e idealmente si lega agli altri concerti della rassegna, grazie alla presenza costante della voce. Basti pensare che il concerto si aprirà con le tre canzoni popolari lettoni del compositore Pēteris Vasks, nato nel 1946 e contrabbassista per formazione. Affermatosi poi come compositore ha visto i suoi lavori strumentali eseguiti in tutto il mondo da rinomati musicisti e frequentemente utilizzati dai coreografi. La sua musica incorpora elementi arcaici e folcloristici della tradizione lettone e li colloca all’interno di una relazione dinamica e stimolante con il linguaggio della contemporaneità.

Spiccano poi per motivi diversi il brano John Africa di Giovanni Sollima e le Chansons Madécasses di Maurice Ravel.

 

 

 

 

 

 

 

Tags: , ,

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

.
.
.
.
..
..
..
..
Aste Immobiliari

Meteo

loader-image
Lecco
Lecco
5 Maggio 2026
temperature icon 13°C
pioggia leggera
91 %
1013 mb
2 mph
Raffica di Vento: 4 mph
Nuvole: 100%
Visibilità: 10 km
Alba: 05:04
Tramonto: 19:34
Previsioni orarie
16:00
temperature icon
13°/16°°C 1 mm 100% 1 mph 91% 1013 mb 0 mm/h
19:00
temperature icon
14°/16°°C 1 mm 100% 0 mph 93% 1013 mb 0 mm/h
22:00
temperature icon
15°/16°°C 1 mm 100% 1 mph 94% 1014 mb 0 mm/h
01:00
temperature icon
15°/15°°C 1 mm 100% 2 mph 96% 1012 mb 0 mm/h
04:00
temperature icon
14°/14°°C 0.97 mm 97% 2 mph 96% 1011 mb 0 mm/h
.
.
..
..
..
..
..

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2026 Salca srl - All Rights Reserved -