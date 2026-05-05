RAssegna Merate Musica: concerto dell’Aster Ensemble

La Rassegna Merate Musica torna in Villa Confalonieri a Merate Domenica 10 Maggio alle 11.00, con il penultimo dei 5 concerti dedicati al grande repertorio cameristico e vocale. Il biglietto d’ingresso ha un costo di 10 euro. È gratuita è la partecipazione dei minori di 13 anni. La prenotazione si può effettuare scrivendo un’e-mail all’indirizzo della rassegna: merate.musica@gmail.com

Nella splendida Sala Zappa si esibirà l’Aster Ensemble, formato da quattro giovani, eccellenti e versatili musicisti: Valentina Di Blasio (soprano), Denise Fagiani (flauto e ottavino), Emanuele Rigamonti (violoncello) e Valentina Gabrieli (pianoforte).

Il programma è ricercato e interessantissimo e idealmente si lega agli altri concerti della rassegna, grazie alla presenza costante della voce. Basti pensare che il concerto si aprirà con le tre canzoni popolari lettoni del compositore Pēteris Vasks, nato nel 1946 e contrabbassista per formazione. Affermatosi poi come compositore ha visto i suoi lavori strumentali eseguiti in tutto il mondo da rinomati musicisti e frequentemente utilizzati dai coreografi. La sua musica incorpora elementi arcaici e folcloristici della tradizione lettone e li colloca all’interno di una relazione dinamica e stimolante con il linguaggio della contemporaneità.

Spiccano poi per motivi diversi il brano John Africa di Giovanni Sollima e le Chansons Madécasses di Maurice Ravel.