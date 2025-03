Rassegna Merate Musica in Villa Confalonieri

Domenica 30 Marzo alle ore 11.00 la Rassegna Merate Musica tornerà in Villa Confalonieri (Via Garibaldi 17 – Merate), con il primo di una serie di 5 concerti dedicati al grande repertorio cameristico.

Due giovani ed eccellenti musicisti, ovvero Leonardo Taio e Sofia Adinolfi, proporranno l’ascolto di un programma meraviglioso, che esalta le inconfondibili qualità timbriche e virtuosistiche del duo Viola e Pianoforte, così interessante, particolare e amato dai grandi compositori, da Schumann a Hindemith, da Brahms a Shostakovich.

Aprirà il concerto la prima delle due Sonate op. 120 di Johannes Brahms (1833 – 1897), composte dall’autore negli ultimi anni di vita e ispirate dall’amico Richard von Mühlfeld. L’atmosfera introspettiva e a tinte malinconiche pervade tutta l’opera, un vero capolavoro del repertorio cameristico. Molto interessanti anche gli altri due brani, la Sonata op. 11 n. 4 di Paul Hindemith, concepita dall’autore nel 1919 e la Sonata per Viola e Pianoforte di Rebecca Clarke, legata a un aneddoto curioso: composta negli Stati Uniti anch’essa nel 1919 per il Festival di Berkshire, sponsorizzato dalla mecenate Elizabeth Sprague Coolidge, la Sonata vinse il secondo premio, alle spalle di Ernest Bloch. La cronaca del tempo e la critica musicale registrarono questo evento con incredulità, ritenendo impossibile per una donna scrivere un brano così complesso dal punto di vista tecnico, caratterizzato da una ricca scrittura melodica e armonica.

Il biglietto d’ingresso intero ha un costo di € 10; € 8 il ridotto (<25 – Soci di Merateneo); gratuita è la partecipazione dei minori di 13 anni. I biglietti si possono acquistare o ritirare il giorno stesso del concerto presso l’atrio di Villa Confalonieri, a partire dalle ore 10.15 e fino alle ore 10.45. È consigliata e gradita la prenotazione dei biglietti, che si può effettuare scrivendo un’e-mail all’indirizzo della rassegna: merate.musica@gmail.com

Si allega qui la locandina con il programma dei concerti successivi.