Rassegna Merate Musica Kids: “Piccolo signor rumore”

Sabato 7 Febbraio alle 20.45 torna all’Auditorium Spezzaferri di Merate, per il terzo appuntamento della Rassegna Merate Musica Kids, un progetto della Scuola di Musica “San Francesco”.

Sul palco, insieme con Marcello Corti, saranno protagonisti del Concerto-Game Interattivo Piccolo signor rumore i musicisti Enrico Gabrielli e Sebastiano De Gennaro. La scenografia è di Alberto Allegretti, Fondazione Teatro Donizetti.

Piccolo signor Rumore è un batuffolo curioso, con gambette e braccine, che non sa da dove è venuto fuori: vuole ritrovare la sua casa! Attraverso deserti silenziosi, mari in tempesta, prati coltivati e città confusionarie, incontrerà personaggi come i due roditori, Gioffredo il robot tagliaerba, cammelli, gabbiani, biciclette, venditori di noci di cocco, pianoforti preparati e altro ancora. Troverà la sua casa? Avrà bisogno dell’aiuto delle bambine e dei bambini presenti per trovare la via giusta: tra scelte, sfide e indovinelli, e sarà il pubblico in sala a decidere il suo percorso. Piccolo Signor Rumore non è solo il primo concerto-game della storia, ma è una ricerca di sé, un piccolo romanzo grafico di formazione attraverso il mondo del suono, senza un discriminazioni di sorta tra musica e rumore.