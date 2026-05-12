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Rassegna Nel segno di Pergolesi e Mozart: “Il trionfo dello stile classico”

Nuovo appuntamento con Nel segno di Pergolesi e Mozart, la prima rassegna della XXIII edizione di Brianza Classica, il circuito cameristico interprovinciale dell’Associazione Early Music Italia ETS diretto dal Maestro Giorgio Matteoli, che si svolge nelle Province di Monza e Brianza e Lecco.

Domenica 17 maggio alle 17.00, il suggestivo Monastero della Misericordia di Missaglia, ospiterà per la prima volta l’Orchestra da Camera Brianza Classica diretta dal Maestro Maurizio Colasanti. Il trionfo dello stile classico è il titolo di questo imperdibile concerto che regalerà al pubblico due capolavori del repertorio in stile classico per celebrare il 270° anniversario della nascita di Wolfgang Amadeus Mozart.

Il primo, la celeberrima Sinfonia Nr 44 “Trauer” è brano tipico del periodo Sturm und Drang (tempesta ed impeto) di Franz Joseph Haydn. Il secondo brano, altrettanto noto, è il Concerto per flauto, arpa e orchestra di Mozart, dove il compositore salisburghese è riuscito a realizzare un piccolo capolavoro per il grande equilibrio raggiunto fra due strumenti molto diversi, l’uno adatto a esecuzioni solistiche, l’altro destinato solitamente a funzioni di accompagnamento.

Ad aprire la serata il Preludio Giovanile a cura della Piseri Ensemble orchestra d’archi giovanile della Fondazione Luigi Piseri diretta dal Maestro Piercarlo Sacco.

 

 

 

 

 

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