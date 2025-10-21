RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
Rassegna “Nel segno di Ravel”: concerto “Ma mère l’oye: omaggio a Ravel”

Torna Nel segno di Ravel la rassegna autunnale della XXII edizione di Brianza Classica, il circuito cameristico interprovinciale dell’Associazione Early Music Italia diretta dal Maestro Giorgio Matteoli, che si svolge nelle Province di Monza e Brianza e Lecco.

Sabato 25 ottobre alle 20.30, presso Cascina Maria a Paderno D’Adda, protagonisti della serata saranno i fisarmonicisti provenienti dalla Polonia Maciej Zimka e Wiesław Ochwat che offriranno al pubblico il concerto Ma mère l’oye: omaggio a Ravel.

Il programma per due fisarmoniche si aprirà con l’incantevole suite di Maurice Ravel Mamma Oca, ispirata alle fiabe, ricca di colori delicati e immagini magiche. Proseguirà con l’Harnasie di Karol Szymanowski, che dà vita all’energia degli altopiani polacchi attraverso danze popolari, scene di matrimoni festosi e ritmi vibranti. Dopo un passaggio attraverso il genio contrappuntistico di Bach, il programma si concluderà con l’incantevole Dolly Suite di Gabriel Fauré, una serie di brani teneri e giocosi che catturano e immortalano sul pentagramma l’innocenza dell’infanzia.

Per prenotazioni chiamare o scrivere al numero 3355461501 a partire dal lunedì prima del concerto dalle 8.00 alle 20.00. Le chiamate o i messaggi ricevuti fuori orario e prima di quella data non saranno presi in considerazione.

