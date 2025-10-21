Rassegna “Nel segno di Ravel”: concerto “Specchio di virtù” dedicato a Graziella Fumagalli

Torna Nel segno di Ravel la rassegna autunnale della XXII edizione di Brianza Classica, il circuito cameristico interprovinciale dell’Associazione Early Music Italia diretta dal Maestro Giorgio Matteoli, che si svolge nelle Province di Monza e Brianza e Lecco.

Domenica 26 Ottobre alle 17.00 la rassegna si terrà a Casatenovo dove nell’Auditorium G. Fumagalli (Villa Mariani) ad accogliere il pubblico, sarà presente la rinomata Accademia del Ricercare che dedicherà il concerto Specchio di virtù alla memoria di Graziella Fumagalli, medico e volontaria cattolica, uccisa nel 1995 in Somalia nel Centro Antitubercolare della Caritas Italiana che dirigeva.

Musiche brillanti e danze di Erasmus Widmann tratte dall’Opera Specchio della Virtù musicale del 1613, con brani che hanno in calce tutti titoli di nomi femminili (Sophia, Anna, Susanna, Dorothea, Agata, Magdalena, Sibilla, Barbara, Ursula, Clara, Margaretha e Joanna). Un intento descrittivo, che contribuisce a dare ulteriore vivacità̀ e brillantezza a questa sorta di raffigurazioni musicali, nelle quali accanto a tratti raffinati e pieni di grazia, non mancano spunti bizzarri e quasi farseschi, esaltati da una strumentazione ricca e di grande suggestione.

Per prenotazioni chiamare o scrivere al numero 3355461501 a partire dal lunedì prima del concerto dalle 8.00 alle 20.00. Le chiamate o i messaggi ricevuti fuori orario e prima di quella data non saranno presi in considerazione.