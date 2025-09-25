Rassegna “Note al museo” – Concerti “Questione di genere” e “Il violino nei secoli”

L’Amministrazione Comunale di Valmadrera e l’Associazione Mikrokosmos APS organizzano due appuntamenti musicali nell’ambito della rassegna Note al museo, organizzati per Sabato 27 e Domenica 28 Settembre, presso il Centro Culturale Fatebenefratelli.

Entrambi gli spettacoli inizieranno alle 17.00, al termine delle visite guidate all’Orto Botanico, aperto dalle 15.00, nell’ambito della rassegna “Ville Aperte”.

Il primo concerto, Questione di genere, vedrà Noemi Taurisano a clarinetto e clarinetto basso, Maria Teresa Battistessa al clarinetto e al corno di bassetto e Daniela Ferrati al pianoforte.

Il secondo concerto, Il violino nei secoli vedrà Patrizio Scarponi al violino e Giuseppe Pelli al pianoforte.