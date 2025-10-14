RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
Rassegna “Note al Museo” – Concerto del trio “I Tasti Tosti”

Sta per concludersi l’edizione autunnale della rassegna Note al Museo, in cornici d’arte, storia e natura, organizzata dall’associazione di musica e cultura Mikrokosmos di Lecco.
La rassegna ha come obiettivo la valorizzazione delle ricchezze culturali e artistiche dei nostri territori e la creazione di un circuito condiviso di eventi musicali, cui partecipano per alcune date anche giovani musicisti o studenti, protagonisti delle Anteprime Giovani.
Sabato 18 Ottobre alle 17.00, presso Cerabino Pianoforti a Lecco si terrà il concerto Fantasie su temi d’Opera e non solo di Liliana Flora, Cristina Orvieto Paolo Flora, pianoforte a 6 mani. Il concerto comprenderà i seguenti pezzi:
Angelo Panzini (1820-1886) Divertimento sopra motivi dell’Opera “Il Trovatore” di Verdi Enrico Battistoni (1947) Sonatina
Giorgio Spriano (1964) Floor-Show dedicato a Liliana, Cristina e Paolo
Sergej Rachmaninoff (1873-1943) Romance – Valse
Giorgio Spriano La Boqueria dedicato a Liliana, Cristina e Paolo
Giusto Dacci (1840-1915) Fantasia sull’Opera “La Traviata” di Verdi dedicata agli alunni del Regio Istituto Musicale di Parma
