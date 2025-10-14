RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
Lecco
martedì, Ottobre 14, 2025
Rassegna “Note al Museo” – Concerto del “Trio Menardi”

Sta per concludersi l’edizione autunnale della rassegna Note al Museo, in cornici d’arte, storia e natura, organizzata dall’associazione di musica e cultura Mikrokosmos di Lecco.
La rassegna ha come obiettivo la valorizzazione delle ricchezze culturali e artistiche dei nostri territori e la creazione di un circuito condiviso di eventi musicali, cui partecipano per alcune date anche giovani musicisti o studenti, protagonisti delle Anteprime Giovani.
Domenica 19 Ottobre, alle 15.30, presso Villa Bertarelli a Galbiate, si terrà il concerto Django e dintorni del Trio Menardi, gruppo composto da Michele Menardi al flauto, Federico Briasco alla chitarra e Giulio Granero sempre alla chitarra. Durante il concerto verranno eseguite le seguenti canzoni:
Dizzy Gillespie “A night in Tunisia”
Django Reinhardt “Minor swing”
Luiz Bonfa “Manha do carnaval”
Charlie Parker “Yardbird suite”
Ian Anderson on Johann Sebastian Bach “Bourrée”
Bireli Lagrene “Fiso place”
Django Reinhardt “Swing 48”
Carlos Santana “Flor d’luna”
Paul Desmond “Take five”
Armik “Gipsy flame”
