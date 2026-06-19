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Rassegna “Note al museo”: Sara Rigamonti suona “Delicate armonie”

Domenica 21 Giugno alle 16.30, presso il Museo Cà Martì di Carenno, si terrà il sesto appuntamento della nuova edizione 2026 della rassegna Note al Museo, in cornici d’arte, storia e natura. A suonare in questa occasione sarà Sara Rigamonti, con un concerto dal titolo Delicate armonie.

Il progetto è promosso dall’Associazione di musica e cultura Mikrokosmos APS con il contributo del Fondo Ambiente e Cultura.

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