Rassegna “Note al museo”: Sara Rigamonti suona “Delicate armonie”

alle, presso ildi, si terrà il sesto appuntamento della nuova edizione 2026 della rassegna Note al Museo, in cornici d’arte, storia e natura. A suonare in questa occasione sarà, con un concerto dal titolo

Il progetto è promosso dall’Associazione di musica e cultura Mikrokosmos APS con il contributo del Fondo Ambiente e Cultura.