Rassegna “Note al museo”: Sara Rigamonti suona “Delicate armonie”
Domenica 21 Giugno alle 16.30, presso il Museo Cà Martì di Carenno, si terrà il sesto appuntamento della nuova edizione 2026 della rassegna Note al Museo, in cornici d’arte, storia e natura. A suonare in questa occasione sarà Sara Rigamonti, con un concerto dal titolo Delicate armonie.
Il progetto è promosso dall’Associazione di musica e cultura Mikrokosmos APS con il contributo del Fondo Ambiente e Cultura.
Prossimi eventi
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28 Nov 2025 - 17 Gen 2027
Mostra fotografica “L’altra faccia della luna. Gli anni Settanta e l’utopia dei Festival Rock”
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21 Mar 2026 - 27 Set 2026
Mostra: “HOKUSAI. Il segreto dell’Onda che attraversa l’Europa”
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Lecco
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19 Giugno 2026
33°C
poche nuvole
Previsioni orarie
19:00
29°/31°°C 0.04 mm 4% 5 mph 51% 1019 mb 0 mm/h
22:00
26°/28°°C 0.32 mm 32% 3 mph 61% 1020 mb 0 mm/h
01:00
24°/24°°C 0.96 mm 96% 4 mph 85% 1021 mb 0 mm/h
04:00
24°/24°°C 0 mm 0% 4 mph 82% 1021 mb 0 mm/h
07:00
27°/27°°C 0 mm 0% 1 mph 68% 1021 mb 0 mm/h
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