Rassegna Organistica Valsassinese – Concerto di Giovanni Cantaluppi

Venerdì 22 Agosto alle 21.00 si terrà a Margno, presso la Chiesa Parrocchiale di San Bartolomeo, il concerto organistico di Giovanni Cantaluppi. Il concerto si inserisce nella 53° edizione della Rassegna Organistica Valsassinese ed è a ingresso gratuito.

Il programma si strutturerà nel seguente modo:

THEODORE DUBOIS 1837-1924 Prière

MARCO ENRICO BOSSI 1861-1925 Entrée pontificale Op.104 n.1 Ave Maria Op.104 n.2

VINCENZO ANTONIO PETRALI 1830-1889 Andante per l’Elevazione Versetto per il Gloria

GAETANO VALERJ 1760-1822 Sonata VI GIUSEPPE FONTEBASSO 1797-1888 Gran sinfonia

PAOLO BENEDETTO BELLINZANI 1680-1757 Adagio per flauto

GIUSEPPEGHERARDESCHI 1759-1815 Suonata a guisa di banda militare che suona una Marcia

GAETANO PUGNANI 1731-1798 Largo espressivo JAN ZWART 1877-1937 Preludio Fuga e Corale

VINCENZO ANTONIO PETRALI 1830-1889 Sonata Finale

Nato a Lecco, Giovanni Cantaluppi ha iniziato a studiare pianoforte con Don Aldo Pini; successivamente ha compiuto gli studi musicali presso la Civica Scuola di Musica “G. Zelioli” di Lecco sotto la guida di Gianluca Cesana, diplomandosi in organo e composizione organistica presso il Conservatorio “G. Nicolini” di Piacenza nell’anno 1998. Ha frequentato corsi di musica d’insieme e da camera con Ernesto Esposito, Mario Valsecchi e Maurizio Manara. Da più di trentacinque anni è organista titolare della Chiesa prepositurale di S. Eufemia in Oggiono (Lc), dove è presente un pregevole e maestoso organo del 1861 costruito dalla nota famiglia organara bergamasca Serassi. Ha suonato come solista all’organo in diverse rassegne tra cui “Del Sonare con tutti li strumenti” e il Festival organistico Lecchese. Per l’Associazione culturale “Brianza Nostra” ha registrato un DVD su Marco D’Oggiono; ha accompagnato il coro “G. Zelioli” per alcuni anni esibendosi anche in veste di solista. Da diversi anni partecipa alla Rassegna organistica Valsassinese; il disco “Valsassina Organ Live” include brani registrati durante i concerti sugli organi della Valsassina, tra questi una sua esecuzione del celebre Padre Davide da Bergamo. Svolge attività concertistica come solista nel territorio lombardo e piemontese. Appassionato di organaria, ha costruito tre organi a canne: uno di venti registri a due tastiere con circa 900 canne, un organo positivo con 12 registri e un organo meccanico a due tastiere con 11 registri reali. Ha restaurato i propri Harmoniun francesi (Kasriel, Cesarini, Rodolphe, Debain e Alexandre) con i quali esegue un repertorio di musica scritta appositamente da autori dell’epoca romantica francese. Svolge attività didattica presso le scuole secondarie di primo grado della provincia di Lecco.