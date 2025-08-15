Rassegna Organistica Valsassinese – Concerto di Nicola Dolci

Sabato 16 Agosto alle 21.00 la Chiesa Parrocchiale di S. Alessandro Martire di Barzio ospiterà il concerto organistico di Nicola Dolci. La serata è a ingresso gratuito e si inscrive nella 53° edizione della Rassegna Organistica Valsassinese. Di seguito il programma della serata:

JOHANN SEBASTIAN BACH 1685-1750 Passacaglia c-moll BWV 582 Seconda Sonata in trio in do minore BWV 526 – Vivace – Largo – Allegro

FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY 1809 -1847 Andante D-dur

JOSEF GABRIEL RHEINBERGER 1839-1901 Orgel-sonate n.8 Op.132 – Introduction und Fuge – Intermezzo – Scherzoso – Passacaglia

Organista, compositore e direttore, Nicola Dolci ha all’attivo una carriera concertistica internazionale, sia come solista che come organista, direttore e continuista con vari ensemble europei. Dopo aver completato gli studi presso i conservatori di Brescia e Verona sotto la guida di Francesco Zuvadelli, Pietro Pasquini e Massimiliano Raschietti, si è diplomato in organo con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore. Ha quindi approfondito la conoscenza del repertorio organistico studiando con Jean-Baptiste Monnot, Brett Leighton e Ben Van Oosten e grazie a corsi tenuti da musicisti di fama internazionale quali Wolfgang Zerer, Olivier Latry, Andrea Marcon ed Edoardo Bellotti. Ha inoltre studiato improvvisazione organistica con Fausto Caporali e direzione corale e strumentale con Alessandro Quarta e Angelo Bolciaghi. Premiato in diversi concorsi organistici nazionali ed internazionali, nel 2021 è risultato vincitore del ministeriale “Premio Nazionale delle Arti – XV Edizione”, e nel 2022 ha ottenuto il secondo premio al prestigioso “International Martini Organ Competition” di Groningen. Collabora regolarmente con rinomati ensemble, tra cui “I Barocchisti”, il coro della “RSI – Radiotelevisione Svizzera Italiana”, “Ensemble Quoniam” e il “Coro Claudio Monteverdi di Crema”, esibendosi in concerti, trasmissioni radiofoniche e progetti discografici. Come direttore, la sua carriera spazia tra la direzione corale, orchestrale e di ensemble. Dal 2018 è direttore dell’Orchestra “Cremaggiore” di Crema e dal 2024 al 2025 ha diretto la “Polifonica Francesco Cavalli”, coro della Cattedrale di Crema. Oltre alla carriera concertistica, svolge l’attività di docente di organo presso la “Scuola Diocesana di Musica Santa Cecilia di Brescia” e di organista presso il Santuario “Santa Maria della Croce” di Crema.