Rassegna Organistica Valsassinese – Concerto di Roberto Maria Cucinotta e Akemi Sakamoto

Domenica 24 Agosto alle 21.00 si terrà a Barzio, presso la Chiesa di Sant’Alessandro, il concerto di Roberto Maria Cucinotta e Akemi Sakamoto all’interno della 53° edizione della Rassegna Organistica Valsassinese.

Di seguito il programma della serata:

ALEXANDRE GUILMANT 1837-1911 Marche et Fugue pour Orgue Op.15 sur le Theme de Handel

JOSEPH BONNET 1884-1944 Variations de Concert Op.1 pour Grand Orgue

MARCEL DUPRÉ 1886-1971 Cortege et Litanie, Op. 19, No. 2

CÉSAR FRANCK 1822-1890 Ave Maria en mi mineur Op. 217

MAURICE DURUFLÈ 1902-1986 Pie Jesu da Requiem pour Soli, Choeur et Orgue Op.9

CHARLES GOUNOD 1818-1893 Parce Domine da Tre Mottetti per Voce e Organo

CHARLES MARIE WIDOR 1844-1937 Cinquième Symphonie en fa Op.42 pour Grand Orgue I Allegro Vivace II Allegro Cantabile III Andantino quasi allegretto IV Adagio V Toccata

Organista, Pianista, Clavicembalista e Compositore, Roberto Maria Cucinotta è nato a Monza, dopo il compimento degli studi superiori di Chimica ha conseguito il diploma in Organo e Composizione Organistica presso il Conservatorio di Musica di Verona. Ha successivamente studiato Clavicembalo, Pianoforte e prassi interpretativa delle varie epoche. Presso l’Accademia di Musica Organistica di Verona ha seguito i corsi di perfezionamento tenuti da Jean Langlais, Ton Koopman; Emilia Fadini; presso l’Università Cattolica di Milano con Alberto Basso e Wilhelm Krumbach; inotre nel 2013 presso l’Accademia di Musica d’Organo S. Martino di Bologna e presso il Conservatorio di Milano con Luigi Ferdinando Tagliavini per l’organo e il cembalo. Con il maestro Mario Patuzzi ha proseguito gli studi pianistici per il Biennio accademico di II Livello in Pianoforte che ha conseguito brillantemente presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Como con una tesi e un programma da concerto sulle trascrizioni concertistiche trascendentali per pianoforte di importanti opere organistiche (Prokofiev – Liszt – Busoni – Bauer – Respighi). Dal 1985 è Organista onorario della Collegiata insigne di S. Ambrogio ad Alassio. Ha tenuto diverse centinaia di concerti come solista d’organo anche in qualità di Compositore-Interprete, di Pianista, Clavicembalista e in varie formazioni strumentali e corali in qualità di Continuo, suonando per importanti Enti e Rassegne Musicali nelle principali città italiane e in Austria, Giappone (14 tournèe), Germania, Svizzera, Francia, Germania e Olanda; effettuando anche numerosi concerti inaugurali per prestigiosi organi e restauri di organi storici. Numerose le incisioni organistiche di pubblici concerti e 5 CD organistici editi. Come compositore ha un corpus di oltre 90 composizioni organistiche di ampio sviluppo in parte edite (Carrara BG – Berben – Pizzicato Verlag Helvetia – Armelin – ProArteMusica – Rugginenti, ecc); 25 opere da concerto per pianoforte e 5 Cantate sacre per Alto e Organo. Inoltre diversi trattati didattici tra cui: Trattato di Composizioni Organistica in due volumi (Vol.1: Armonia, Contrappunto polifonico, Fuga a due Voci e a tre voci, Mottetto per voce e Organo. – Vol.2: Antologia Organistica: 24 Fughe a 2 Voci – 24 Fughe a 3 Voci – 4 Fughe a 4 Voci – 6 Esposizioni di Fughe – 12 Motetti per Voce e Organo). Improvvisazione organistica. Accompagnamento al Canto Gregoriano. Il Dettato Musicale.