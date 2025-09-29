RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
21.7 C
Comune di Lecco
lunedì, Settembre 29, 2025
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

Rassegna “Quando il cinema è donna”

Il gruppo ORA BASTA di Merate rinnova anche quest’anno il proprio impegno culturale e sociale organizzando la rassegna cinematografica “Quando il cinema è donna”, un percorso di riflessione e sensibilizzazione che dà voce a storie, volti e prospettive femminili attraverso il grande schermo.

La rassegna si terrà presso il Cine Teatro Manzoni di Merate, con proiezioni in doppio orario, alle 15.00 e alle 21.00, ogni lunedì del mese di ottobre.

Il cartellone propone quattro titoli di grande intensità:

  • 6 ottobreHappy Holidays
  • 13 ottobreMiseriscordia
  • 20 ottobreLee Miller
  • 27 ottobreSotto le foglie

Un’occasione per il pubblico di vivere un’esperienza cinematografica di qualità e, al tempo stesso, riflettere su temi di attualità legati all’universo femminile, attraverso linguaggi, storie e sensibilità differenti.

La rassegna rappresenta un momento di condivisione culturale che il gruppo ORA BASTA, da sempre attento alle tematiche di genere, è lieto di offrire anche quest’anno alla comunità.

 

Tags: , , ,

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

.
.
.
.
..
..
..
..
Aste Immobiliari

Meteo

Lecco
20°
Soleggiato
07:1719:08 CEST
Temperatura percepita: 20°C
Vento: 5km/h SSW
Umidità: 56%
Pressione: 1017.27mbar
Raggi UV: 0
20h21h22h
17°C
15°C
14°C
MarMerGio
21/12°C
17/9°C
18/9°C
Previsioni del tempo Lecco, Italy ▸
.
.
..
..
..
..
..

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2025 Salca srl - All Rights Reserved -