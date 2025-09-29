Rassegna “Quando il cinema è donna”

Il gruppo ORA BASTA di Merate rinnova anche quest’anno il proprio impegno culturale e sociale organizzando la rassegna cinematografica “Quando il cinema è donna”, un percorso di riflessione e sensibilizzazione che dà voce a storie, volti e prospettive femminili attraverso il grande schermo.

La rassegna si terrà presso il Cine Teatro Manzoni di Merate, con proiezioni in doppio orario, alle 15.00 e alle 21.00, ogni lunedì del mese di ottobre.

Il cartellone propone quattro titoli di grande intensità:

6 ottobre – Happy Holidays

– Happy Holidays 13 ottobre – Miseriscordia

– Miseriscordia 20 ottobre – Lee Miller

– Lee Miller 27 ottobre – Sotto le foglie

Un’occasione per il pubblico di vivere un’esperienza cinematografica di qualità e, al tempo stesso, riflettere su temi di attualità legati all’universo femminile, attraverso linguaggi, storie e sensibilità differenti.

La rassegna rappresenta un momento di condivisione culturale che il gruppo ORA BASTA, da sempre attento alle tematiche di genere, è lieto di offrire anche quest’anno alla comunità.