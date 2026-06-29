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cime ineguali 2026 rassegna teatrale

Rassegna teatrale “Cime Ineguali – Traguardi (im)possibili”

Prosegue la rassegna teatrale che trova ospitalità nei territori comunali di Pasturo, Barzio e Moggio: Cime Ineguali – Traguardi (im)possibili.

L’edizione 2026 vuole mettere al centro della scena le sfide che coinvolgono l’universo femminile: sfide quotidiane come quelle che deve affrontare una madre nel “rapporto con un figlio cresciuto e in piena adolescenza…” o sfide straordinarie come “la corsa per l’emancipazione affrontata da Alfonsina Strada”.

La rassegna inoltre intende offrire un’esperienza culturale di qualità contribuendo alla valorizzazione del territorio. Gli eventi saranno ospitati in spazi particolari connotati da una identità forte: la suggestiva casa della poetessa Antonia Pozzi a Pasturo; sempre a Pasturo gli spazi esterni di una delle aziende più rappresentative del territorio, la Mauri Formaggi; il cortile dello storico Palazzo Manzoni a Barzio.

L’obiettivo è quello di creare momenti di aggregazione, di confronto e di riflessione intorno a temi “alti” ma declinati con modalità emotivamente coinvolgenti come solo il Teatro e in generale le Arti sanno fare.

Di seguito il programma:

  • A Pasturo, presso “Casa Pozzi”, mercoledì 8 luglio alle 20.45 si terrà Odi et Amo della compagnia Alma Rosé con Annabella Di Costanzo. Musica dal vivo di Camilla Barbarito e Fabio Marconi, testo di Elena Lolli e regia di Elena Lolli e Manuel Ferreira
  • A Pasturo, presso “Mauri Formaggi”, mercoledì 22 luglio alle 18.00 si terrà Alfonsina Strada. Una corsa per l’emancipazione della compagnia Luna e Gnac con Federica Molteni. Regia di Michele Eynard.
  • A Pasturo, presso “Casa Pozzi”, mercoledì 29 luglio alle 20.45 si terrà Le disubbidienti del San Zaccaria di e con Ancilla Oggioni e Beatrice Beltrani.
  • A Barzio, presso il “Palazzo Manzoni”, giovedì 6 agosto alle 20.45 si terrà Disonorata, le mafie (non) uccidono le donne della compagnia Lo Stato dell’Arte aps, con Sara Velardo e Alberto Bonacina. Musica dal vivo di Sara Velardo e a cura di Alberto Bonacina Roberta Corti Sara Velardo.

In caso di pioggia gli spettacoli si terranno presso il cine teatro “B. Colombo” di Pasturo e nell’Auditorium parrocchiale di Barzio. I biglietti costano 10 euro per l’intero e 8 per il ridotto. Per informazioni e prenotazioni (consigliato): cime.ineguali.info@gmail.com 

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