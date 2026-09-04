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sabato, Settembre 5, 2026
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Rassegna Tra lago e monti: “Two Worlds – Due Mondi”

Mercoledì 9 Settembre si tiene la serata conclusiva della rassegna Tra Lago e Monti con il concerto Two Worlds – Due Mondi, che vede per protagonisti Roberto Porroni alla chitarra e Jacopo Taddei al Sassofono. L’appuntamento, a ingresso libero, è per le 21.00 a Villa Cipressi, a Varenna.

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