Rassegna Tra lago e monti: “Two Worlds – Due Mondi”

Mercoledì 9 Settembre si tiene la serata conclusiva della rassegna Tra Lago e Monti con il concerto Two Worlds – Due Mondi, che vede per protagonisti Roberto Porroni alla chitarra e Jacopo Taddei al Sassofono. L’appuntamento, a ingresso libero, è per le 21.00 a Villa Cipressi, a Varenna.