Rassegna “Vivere la montagna”: “Il mio cammino”

Prosegue al Cine-teatro C. Ferrari di Galbiate la rassegna cinematografica Vivere la Montagna, appuntamento dedicato alla montagna come luogo di sfida, scoperta e trasformazione personale. Due i docu-film in programma nel mese di febbraio, capaci di raccontare, da prospettive diverse, il rapporto profondo tra uomo, natura e limite.

Dopo il tutto esaurito del 29 ottobre e le otto repliche che hanno registrato costantemente un grande successo di pubblico, torna in programmazione Il mio cammino (Australia/Spagna, 2024 – 98’), in proiezione mercoledì 18 febbraio alle 21.00. Diretto da Bill Bennett, il film racconta la storia di un uomo australiano, quasi sessantenne, che intraprende gli 800 chilometri del Cammino di Santiago senza un obiettivo preciso. Attraverso la fatica fisica, il dolore e gli incontri inattesi lungo il percorso, il viaggio si trasforma in un’intensa esperienza di ricerca interiore. Un racconto autentico e toccante, capace di restituire tutta la magia del Cammino e di parlare a chi sogna di viverlo in prima persona.

Il costo dell’ingresso agli spettacoli è di 7 euro per tutti, 6 euro per Soci CAI – previa esibizione tessera in corso di validità, i titolari dell’abbonamento del cineforum 2025/26, AVIS Galbiate, Associazione Pensionati Galbiate, Gruppo Alpini M. Barro e Gruppo Cinema Galbiate.