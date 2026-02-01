RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
Rassegna “Vivere la Montagna”: “Ski – Il più grande skitour di sempre”

Prosegue al Cine-teatro C. Ferrari di Galbiate la rassegna cinematografica Vivere la Montagna, appuntamento dedicato alla montagna come luogo di sfida, scoperta e trasformazione personale. Due i docu-film in programma nel mese di febbraio, capaci di raccontare, da prospettive diverse, il rapporto profondo tra uomo, natura e limite.

Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 4 febbraio alle 21.00 con la proiezione di “Ski – Il più grande skitour di sempre” (Norvegia, 2024 – 95’), diretto da Nikolai Schirmer. Vincitore del Premio del Pubblico al 73° Trento Film Festival, il film racconta l’impresa estrema di Vegard Rye, impegnato a scalare e sciare 27 montagne in un unico tour, e il legame umano e sportivo che lo unisce allo stesso Schirmer. Un documentario intenso, che intreccia amicizia, ambizione e sacrificio, offrendo uno sguardo autentico sul mondo dello sci alpinismo e sulle sue dimensioni più intime.

Il costo dell’ingresso agli spettacoli è di 7 euro per tutti6 euro per Soci CAI – previa esibizione tessera in corso di validità, i titolari dell’abbonamento del cineforum 2025/26, AVIS Galbiate, Associazione Pensionati Galbiate, Gruppo Alpini M. Barro e Gruppo Cinema Galbiate.

 

