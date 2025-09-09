Reading poetico “Mi pare brutto” di Ilaria Amodio

Sabato 13 Settembre alle 17.00 si terrà, presso il Giardino delle Idee di Rosaria Munafò, a Cernusco Lombardone, il reading poetico sulle donne “Mi pare brutto”, con le poesie di Ilaria Amodio.



Il senso di inadeguatezza delle donne, un tabù su cui riflettere e da rompere. Sabato 13 settembre, al Giardino delle Idee di Rosaria Munafò, a Cernusco Lombardone (Lecco), si terrà il reading della poetessa Ilaria Amodio. Una performance in bilico tra amarezza, sarcasmo e romanticismo, nel quadro di una suggestiva location.

La raccolta poetica di “Mi pare brutto” di Ilaria Amodio – in arte “inaria” – esplora con ironia e sincerità il senso di inadeguatezza che spesso accompagna le donne, affrontando temi come le aspettative sociali, la costante sensazione di essere usurpatrice di titoli e le complesse dinamiche delle relazioni sentimentali. Il titolo, “Mi pare brutto”, è una locuzione colloquiale che esprime il disagio di fronte a ciò che non appare “carino”, ma che in realtà nasconde molto di più: le contraddizioni e le sfide quotidiane di chi si trova a dover negoziare con se stessa e con il mondo che la circonda. Tra riflessione, sarcasmo e tanto romanticismo, questo reading di poesie invita a mettere in discussione ciò che spesso viene dato per scontato, rivelando anche il lato più emotivo e delicato delle relazioni e dell’identità.

Al termine dello spettacolo OPENMIC e aperitivo.

Ilaria Amodio, 30 anni, nata a Monza da genitori calabresi di giorno è avvocato, mentre di sera racconta le sue poesie in giro. Nei suoi testi, il richiamo del Sud è sempre presente, tanto che afferma di avere la Calabria nei capelli. Ha pubblicato una raccolta di poesie dal titolo ‘Volevo solo un amore’, edita da Capponi Editore. Dell’amore, tema ricorrente nelle sue poesie, scrive “mi piace parlarne, ma non so praticarlo”.

