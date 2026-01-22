L’organizzazione La Semina di Merate organizza per Giovedì 22 Gennaio, alle 20.45, un incontro in streaming con Edoardo Redaelli e collaboratori dal titolo Realtà Virtuale nella Strumentazione Astronomica. L’incontro verrà trasmesso su YouTube e Facebook ed è completamente gratuita.

Lo scopo di questo progetto è riprodurre l’osservatorio del telescopio Ruths (uno dei telescopi dell’INAF/Osservatorio Astronomico di Brera) in realtà virtuale (VR) e mostrare digitalmente il suo funzionamento. Abbiamo utilizzato un software open source (Stellarium) per ricavare i dati in tempo reale delle stelle, collegato tramite script a Unity che riceve tutte le informazioni necessarie a far muovere il Ruths virtuale verso la stella selezionata. Inoltre, sono stati creati anche alcuni pulsanti che possono controllare il movimento e la visualizzazione della cupola oppure per gestire apertura e chiusura delle finestre. Dopo la selezione della stella è possibile avvicinarsi al telescopio per l’osservazione oppure si può guardare direttamente da uno schermo, dal quale si possono leggere anche alcune caratteristiche come: distanza in anni luce, costellazione e tipologia di stella.