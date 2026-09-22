Reddito di base, salario minimo, reddito di cittadinanza, salario giusto – Come affrontare la questione del reddito
Si terrà Venerdì 25 Settembre dalle 20.45, presso l’Auditorium C. Golfari di Galbiate, l’incontro Reddito di base, salario minimo, reddito di cittadinanza, salario giusto – Come affrontare la questione del reddito. L’incontro sarà curato da Andrea Fumagalli, professore di economia politica all’Università di Pavia.
Prossimi eventi
28 Nov 2025 - 17 Gen 2027
Mostra fotografica “L’altra faccia della luna. Gli anni Settanta e l’utopia dei Festival Rock”
Palazzo delle Paure di Lecco
21 Mar 2026 - 27 Set 2026
Mostra: “HOKUSAI. Il segreto dell’Onda che attraversa l’Europa”
Palazzo delle Paure di Lecco
12 Apr 2026 - 04 Ott 2026
Mostra: “C’era la neve – Abitare il cambiamento”
Ca’ Martì - il Museo e la Valle dei Muratori - Carenno
Nessun evento trovato!
..
..
..
..
..
Lecco
Lecco
22 Settembre 2026
24°C
cielo sereno
Previsioni orarie
16:00
24°/25°°C 0 mm 0% 3 mph 59% 1020 mb 0 mm/h
19:00
22°/23°°C 0 mm 0% 1 mph 66% 1020 mb 0 mm/h
22:00
20°/21°°C 0 mm 0% 2 mph 77% 1023 mb 0 mm/h
01:00
19°/19°°C 0 mm 0% 2 mph 69% 1026 mb 0 mm/h
04:00
19°/19°°C 0 mm 0% 1 mph 69% 1025 mb 0 mm/h
..
..
..
..
..