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Reddito di base, salario minimo, reddito di cittadinanza, salario giusto – Come affrontare la questione del reddito

Si terrà Venerdì 25 Settembre dalle 20.45, presso l’Auditorium C. Golfari di Galbiate, l’incontro Reddito di base, salario minimo, reddito di cittadinanza, salario giusto – Come affrontare la questione del reddito. L’incontro sarà curato da Andrea Fumagalli, professore di economia politica all’Università di Pavia.

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