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Renato Franchi presenta la sua autobiografia “Lungo la strada, anni di vita e di musica”

Venerdì 13 alle 20.45 la Biblioteca di Pescate ospiterà il cantautore Renato Franchi per la presentazione della sua autobiografia Lungo la strada, anni di vita e di musica.

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