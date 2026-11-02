Renato Franchi presenta la sua autobiografia “Lungo la strada, anni di vita e di musica”
Venerdì 13 alle 20.45 la Biblioteca di Pescate ospiterà il cantautore Renato Franchi per la presentazione della sua autobiografia Lungo la strada, anni di vita e di musica.
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2 Novembre 2026
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Previsioni orarie
16:00
15°/16°°C 0 mm 0% 1 mph 46% 1018 mb 0 mm/h
19:00
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22:00
10°/10°°C 0 mm 0% 1 mph 72% 1020 mb 0 mm/h
01:00
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04:00
10°/10°°C 0 mm 0% 1 mph 69% 1019 mb 0 mm/h
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