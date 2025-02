Resegup 2025

Resegup al via Sabato 7 giugno. La partenza è fissata per le 14.30 in piazza Garibaldi, a due passi dal meraviglioso lago. Da lì si risale fino in vetta al Resegone – a quota 1877 metri – e poi si scende di nuovo verso la città, per tornare, dopo una “passerella” degli atleti sul lungolago, al punto di partenza.

Le iscrizioni per i 1200 posti disponibili apriranno Lunedì 10 Marzo alle ore 20.00 e termineranno Venerdì 30 Maggio alle 21.00. La quota di partecipazione è di 40 euro per chi si iscrive entro il 17 Marzo, 45 euro per chi si iscrive dal 18 Marzo al 15 Maggio e 50 euro per chi si iscrive dal 16 al 30 Maggio.

E’ richiesto certificato medico sportivo agonistico oppure a elevato impegno cardiovascolare.