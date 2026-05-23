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Resegup 2026

È in arrivo la 15° edizione della Resegup, la gara corsa in montagna che prende il nome dal monte che sovrasta Lecco. La corsa, a cui partecipano 1200 atleti, si articola su un percorso di circa 24 km con 1800 metri di dislivello positivo. La partenza da Piazza Garibaldi a Lecco è prevista per Sabato 6 Giugno alle 14.30, mentre le premiazioni si terranno alle 20.45.

I corridori possono presentarsi Venerdì 5 Giugno dalle 18.00 alle 22.00 oppure Sabato dalle 10.00 alle 13.30 per ritirare le pettorine e i pacchi gara.

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