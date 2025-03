“Respiri in vetta”, ciclo di incontri sulla montagna

Con il desiderio di ampliare i propri orizzonti, l’associazione Fino all’ultimo respiro ODV-ETS di Barzago ha organizzato una serie di incontri in cui il respiro si intreccia con l’amore per la montagna: un luogo dove i limiti vengono sfidati e le emozioni si fanno profonde.

Il 21 marzo alle 21.00, presso l’oratorio di Bevera di Barzago avrà luogo il terzo incontro di “Respiri in vetta”. Gabriel Zeni, giovane altoatesino appassionato di alpinismo e affetto da Fibrosi Cistica, ci renderà partecipi della sua testimonianza di vita, tra limiti, sfide e opportunità offerti dalla montagna, per chi, come lui, convive con una patologia genetica e invalidante. La partecipazione all’evento è libera e aperta a tutti: la serata sarà anche occasione di condivisione per sensibilizzare e conoscere più a fondo la Fibrosi Cistica attraverso il racconto di chi la vive direttamente e per guardare con “occhi altri” la montagna, ma anche la malattia, alla scoperta dell’importanza dello sport e della valenza di quel respiro che si fa raro e prezioso.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’organizzazione di volontariato via mail a finoallultimorespiro.org@gmail.com, su Instagram a @finoallultimorespiro_org o su Facebook alla pagina Fino all’ultimo respiro ODV.