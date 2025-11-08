RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
10.4 C
Comune di Lecco
sabato, Novembre 8, 2025
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

“Restiamo Umani” testimonianze di Egidia Beretta, madre di Vittorio Arrigoni, attivista per i Diritti Umani Ucciso a Gaza

In occasione della 3° edizione del Festival della Cultura, il Comune di Calco organizza un evento dal titolo Restiamo Umani. L’evento si terrà presso il Polo Culturale di Arlate Venerdì 14 Novembre alle 20.45 e vedrà la partecipazione di Egidia Beretta, madre di Vittorio Arrigoni, attivista per i diritti umani ucciso a Gaza il 15 aprile 2011. L’evento è gratuito.

Tags: , , , ,

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

..
..
..
..
..
..
Aste Immobiliari

Meteo

.
.
..
..
..
..
..

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2025 Salca srl - All Rights Reserved -