“Restiamo Umani” testimonianze di Egidia Beretta, madre di Vittorio Arrigoni, attivista per i Diritti Umani Ucciso a Gaza
In occasione della 3° edizione del Festival della Cultura, il Comune di Calco organizza un evento dal titolo Restiamo Umani. L’evento si terrà presso il Polo Culturale di Arlate Venerdì 14 Novembre alle 20.45 e vedrà la partecipazione di Egidia Beretta, madre di Vittorio Arrigoni, attivista per i diritti umani ucciso a Gaza il 15 aprile 2011. L’evento è gratuito.
Prossimi eventi
21 Apr 2025 - 11 Nov 2025
“La Veronica e la Lombardia” mostra diffusa
Santa Maria Hoè
09 Mag 2025 - 30 Dic 2025
La mostra “Memorie contro la guerra – Diapositive su vetro 1915-1918“ a Calolziocorte
Calolziocorte, presso la Fondazione Monastero di S. Maria del Lavello
13 Giu 2025 - 23 Nov 2025
“Antonio Ligabue e l’arte degli Outsider”
Palazzo delle Paure in Piazza XX Settembre, 22 a Lecco
