Ricchi e Poveri on tour

Più di venti milioni di dischi venduti nel mondo e un repertorio intergenerazionale! ll 7 luglio sul palco dei giardini dell’Eliporto a Bellano (LC) arrivano i Ricchi e Poveri! Una serata con proposte hit da “La Prima Cosa” a “Sarà Perché ti Amo”, passando per “Mamma Maria”, “Che sarà”, “Come Vorrei”, “Se M’Innamoro”, “M’Innamoro di te”, “Voulez Vous Danser: un repertorio di “leggerezza festosa” che nel corso del tempo ha saputo rinnovarsi e riproporsi in Italia e all’estero

Costo biglietto: € 10 + € 2 prevendita

L’acquisto del biglietto da diritto ad un posto unico a sedere (500 sedie) o in piedi.

Il posto non è assegnato. Non è previsto il rimborso. In caso di maltempo l’evento sarà rinviato a data da definirsi. Le persone certificate disabili e n. 1 accompagnatore devono richiedere i biglietti inviando il certificato oppure la Disability Card via mail scrivendo infopoint@comune.bellano.lc.it. I posti disabili e accompagnatore sono limitati