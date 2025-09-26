Ricerca è prevenzione. Quale futuro per la nostra salute? – Incontro con il Professore Silvio Grattini
La Fondazione Monsignor Ermanno Gerosa Ets, Ente gestore della Scuola dell’infanzia paritaria “La Chiocciola” a Molteno, promuove ed organizza per Giovedì 16 Ottobre, alle 20.45, un incontro con il Professore Silvio Garattini, Presidente e Fondatore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS. L’incontro ha il titolo: Ricerca è prevenzione. Quale futuro per la nostra salute?
