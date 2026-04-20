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martedì, Aprile 21, 2026
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Ricordo di Mario Cerati per celebrare il 25 Aprile

L’università della terza età della Valsassina commemora la la Festa della Liberazione ricordando Mario Cerati, capitano degli alpini e partigiano, tra i fondatori della brigata Rosselli. L’incontro si terrà Mercoledì 22 Aprile alle 16.00 presso la sede della Comunità Montana di Barzio.

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