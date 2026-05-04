RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
12.6 C
Comune di Lecco
lunedì, Maggio 4, 2026
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

riflessioni du “Il quinto evangelio” di mario pomilio

Il relatore Don Ivano Colombo, parroco di Sala al Barro,  propone 4 incontri per riflettere sull’opera di Mario Pomilio Il quinto Evangelio.
Gli appuntamenti sono ogni Mercoledì alle 20.45 a partire dal 6 maggio fino al 27 maggio presso l’auditorium comunale “Cesare Golfari” a Galbiate. L’ingresso è libero.
Tags: , ,

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

.
.
.
.
..
..
..
..
Aste Immobiliari

Meteo

loader-image
Lecco
Lecco
4 Maggio 2026
temperature icon 19°C
cielo coperto
49 %
1015 mb
3 mph
Raffica di Vento: 6 mph
Nuvole: 99%
Visibilità: 10 km
Alba: 05:05
Tramonto: 19:32
Previsioni orarie
22:00
temperature icon
18°/19°°C 0 mm 0% 3 mph 53% 1015 mb 0 mm/h
01:00
temperature icon
16°/17°°C 0 mm 0% 4 mph 63% 1015 mb 0 mm/h
04:00
temperature icon
15°/15°°C 0 mm 0% 2 mph 66% 1014 mb 0 mm/h
07:00
temperature icon
16°/16°°C 0.37 mm 37% 1 mph 80% 1013 mb 0 mm/h
10:00
temperature icon
13°/13°°C 1 mm 100% 2 mph 94% 1014 mb 0 mm/h
.
.
..
..
..
..
..

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2026 Salca srl - All Rights Reserved -