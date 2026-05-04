riflessioni du “Il quinto evangelio” di mario pomilio
Il relatore Don Ivano Colombo, parroco di Sala al Barro, propone 4 incontri per riflettere sull’opera di Mario Pomilio Il quinto Evangelio.
Gli appuntamenti sono ogni Mercoledì alle 20.45 a partire dal 6 maggio fino al 27 maggio presso l’auditorium comunale “Cesare Golfari” a Galbiate. L’ingresso è libero.
Prossimi eventi
21 Set 2025 - 28 Giu 2026
Mostra “Souvenir Turisti in Brianza e dalla Brianza in altri luoghi”
Museo Etnografico dell’Alta Brianza (Località Camporeso - Galbiate)
28 Nov 2025 - 17 Gen 2027
Mostra fotografica “L’altra faccia della luna. Gli anni Settanta e l’utopia dei Festival Rock”
Palazzo delle Paure di Lecco
29 Nov 2025 - 05 Mag 2026
Mostra “Elegia per un ghiacciaio” di Marco Cordero
Museo Giancarlo Vitali e San Nicolao Arte Contemporanea - Bellano
Nessun evento trovato!
..
..
..
..
Lecco
Lecco
4 Maggio 2026
19°C
cielo coperto
Previsioni orarie
22:00
18°/19°°C 0 mm 0% 3 mph 53% 1015 mb 0 mm/h
01:00
16°/17°°C 0 mm 0% 4 mph 63% 1015 mb 0 mm/h
04:00
15°/15°°C 0 mm 0% 2 mph 66% 1014 mb 0 mm/h
07:00
16°/16°°C 0.37 mm 37% 1 mph 80% 1013 mb 0 mm/h
10:00
13°/13°°C 1 mm 100% 2 mph 94% 1014 mb 0 mm/h
..
..
..
..
..