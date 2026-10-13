“Riki che ti passa”
Sabato 17 ottobre, alle 16.30, l’Atrio del Municipio di Olgiate Molgora ospiterà l’evento Riki che ti passa.
L’iniziativa, condotta da Riccardo Cogliati con la partecipazione musicale del Maestro Antonello Brivio (che accompagnerà la sfida con brani evergreen), coinvolgerà i partecipanti in avvincenti quiz a tema letterario, cinematografico, musicale e molto altro.
Niente stress o ansia da prestazione: si gioca a squadre e, seppure dei premi saranno messi in palio, l’obiettivo è quello di divertirsi in compagnia di altri lettori e lettrici!
Prossimi eventi
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Lecco
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13 Ottobre 2026
14°C
nubi sparse
Previsioni orarie
04:00
14°/14°°C 0 mm 0% 0 mph 75% 1024 mb 0 mm/h
07:00
14°/15°°C 0.01 mm 1% 0 mph 78% 1024 mb 0 mm/h
10:00
18°/20°°C 0 mm 0% 1 mph 72% 1025 mb 0 mm/h
13:00
21°/21°°C 0 mm 0% 2 mph 64% 1024 mb 0 mm/h
16:00
20°/20°°C 0 mm 0% 3 mph 66% 1024 mb 0 mm/h
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