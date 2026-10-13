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martedì, Ottobre 13, 2026
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“Riki che ti passa”

Sabato 17 ottobre, alle 16.30, l’Atrio del Municipio di Olgiate Molgora ospiterà l’evento Riki che ti passa.

L’iniziativa, condotta da Riccardo Cogliati con la partecipazione musicale del Maestro Antonello Brivio (che accompagnerà la sfida con brani evergreen), coinvolgerà i partecipanti in avvincenti quiz a tema letterario, cinematografico, musicale e molto altro.
Niente stress o ansia da prestazione: si gioca a squadre e, seppure dei premi saranno messi in palio, l’obiettivo è quello di divertirsi in compagnia di altri lettori e lettrici!

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Villa Monastero di Varenna; Spazio d’Arte di via Plinio 6 a Bellano; Muu Museo del Latte e della Storia della Muggiasca di Vendrogno
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