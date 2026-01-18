La Biblioteca “Piera De Gradi” di Garlate è lieta di presentare Risveglio creativo, un percorso in cinque incontri mensili tenuto da Chiara Tagliabue, conduttrice diplomata in Laboratori Artistici-Espereinziali con metodo Artlab.

Gli incontri sono dedicati a chi desidera riscoprire la propria creatività come spazio di benessere, espressione e trasformazione personale.

Il progetto trae ispirazione da La via dell’artista di Julia Cameron, un testo che invita a coltivare la creatività come pratica quotidiana di cura, ascolto e rinnovamento interiore. Questa visione si intreccia con la metodologia ARTLAB proposta, che pone al centro l’esperienza, il processo e la possibilità di ritrovare la propria voce creativa attraverso gesti semplici, rituali e momenti di consapevolezza.

Ogni incontro, in programma da gennaio a giugno, sarà un invito per esplorare un diverso aspetto del processo creativo, alternando momenti di riflessione, esercizi guidati, sperimentazioni artistiche e pratiche di consapevolezza.

Il percorso accompagnerà i partecipanti in un cammino graduale di fiducia e libertà espressiva, ispirandosi all’idea — comune sia a La via dell’artista sia alla metodologia ARTLAB — che la creatività non sia un talento riservato a pochi, ma un’energia vitale che appartiene a tutti e che può essere risvegliata attraverso piccoli passi, gentilezza verso sé stessi e un ambiente accogliente.

L’approccio proposto integra laboratori artistici ed esperienziali che valorizzano il processo più del prodotto finale, incoraggiando la sperimentazione libera e la scoperta personale. Verranno utilizzate pratiche manuali, gioco creativo e attivazione multisensoriale, in un clima che favorisce l’emergere di intuizioni, immagini interiori e nuove possibilità espressive.

Le attività sono accessibili a tutti, anche a chi non ha esperienza artistica, e sono pensate per chi desidera ritrovare energia, ispirazione e uno spazio di autenticità nella vita quotidiana, privo di stress e giudizio. Un’occasione per rallentare, nutrire la propria immaginazione e lasciarsi guidare da un percorso che unisce metodo, poesia e cura del sé.

Di seguito il Calendario degli incontri:

L’incontro gratuito di presentazione è programmato per Venerdì 23 Gennaio e si intitolaVision Board 2026. Un incontro ad offerta libera aperto a tutti per inaugurare il percorso, creare la propria Vision Board dell’anno e assaporare lo spirito del Risveglio Creativo.

Il secondo incontro, dal titoloTracce & Trame Visibili e Iinvisibili è in programma per Venerdì 20 Febbraio e consiste in un’esplorazione tra segni, stratificazioni e narrazioni sottili che abitano la nostra immaginazione.

Il terzo appuntamento sarà Venerdì 27 Marzo e si chiamerà In punta di pennello: un incontro dedicato alla pittura intuitiva, al gesto che si fa respiro e alla libertà del colore.

Si continua Venerdì 24 Aprile con Scarabocchi in scatola, un laboratorio giocoso e sorprendente per trasformare lo scarabocchio in un linguaggio espressivo personale.

Venerdì 22 maggio, Creare connessioni permetterà un’esperienza dedicata alle relazioni: tra materiali, idee, persone e parti di sé che chiedono di incontrarsi.

Incontro finale Venerdì 19 giugno con Libri nel taschino, un viaggio di creazione di piccoli libri, grandi mondi interiori.

Il percorso è aperto a tutti: adulti, giovani adulti, curiosi, appassionati, persone in cerca di un tempo per sé, insegnanti, educatori, professionisti della relazione e chiunque senta il desiderio di risvegliare la propria creatività. Per partecipare è richiesta l’iscrizione alla email chiaratagliabue@virgilio.it o al numero 339 4933831.