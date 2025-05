“Ritratti. L’occhio è lo specchio dell’anima” a Merate

L’associazione L’Arca di Leonardo invita a scoprire “Ritratti. L’occhio è lo specchio dell’anima” giovedì 15 maggio alle ore 21:00 presso l’Auditorium Giusi Spezzaferri di Merate. Ritratti è un laboratorio teatrale che vede la partecipazione di una trentina di ragazzi sia Minori Stranieri Non Accompagnati della Comunità Educativa Cambia-Menti di La Valletta Brianza che studenti dell’Istituto Francesco Viganò di Merate, con la regia di Filippo Ughi e la collaborazione di Chiara Ribolzi della Compagnia Piccoli Idilli.

“L’idea del laboratorio teatrale nasce per far incontrare i ragazzi della Comunità di La Valletta Brianza che sono minori stranieri non accompagnati con gli studenti del territorio – spiega Annamaria Piscione, volontaria dell’associazione L’Arca di Leonardo. I ragazzi, portatori di culture diverse, si sono annusati e conosciuti, si sono guardati e studiati e alla fine si sono riconosciuti. Ognuno porterà in scena sé stesso ripercorrendo le tappe della propria vita e dando spazio a desideri, fantasie e aspirazioni. Ognuno farà emergere il proprio racconto, la propria storia e i propri sogni facendosi “vedere” e lasciando cadere le barriere”.

l laboratorio si è posto l’obiettivo di favorire l’integrazione di culture diverse e relazioni autentiche nel gruppo (empatia, assenza di giudizio, superamento di stereotipi e pregiudizi), di potenziare le capacità espressive tramite l’esplorazione e la valorizzazione della storia di ciascuno, scoprendone la ricchezza, la complessità e l’unicità.